Conte: “Il superamento del trattato di Dublino è una svolta. Dl Sicurezza? Pronti a modificarli” (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo l’annuncio, ieri, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul trattato di Dublino, Giuseppe Conte conferma che “stiamo lavorando con loro per il suo superamento. L’Italia ha spinto in questa direzione perché la disciplina attuali svantaggia i Paesi di primo approdo nella gestione degli sbarchi e dei flussi migratori”. Interrogato, fuori da una scuola romana, sui decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, il presidente del Consiglio ha ribadito che “siamo Pronti a modificarli“. L'articolo Conte: “Il superamento del trattato di Dublino è una svolta. Dl Sicurezza? Pronti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo l’annuncio, ieri, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, suldi, Giuseppeconferma che “stiamo lavorando con loro per il suo. L’Italia ha spinto in questa direzione perché la disciplina attuali svantaggia i Paesi di primo approdo nella gestione degli sbarchi e dei flussi migratori”. Interrogato, fuori da una scuola romana, sui decretivoluti da Matteo Salvini, il presidente del Consiglio ha ribadito che “siamoa modificarli“. L'articolo: “Ildeldiè una. Dla ...

