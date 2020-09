Comune di Napoli | annullale le multe ZTL emesse nelle zone pedonalizzate

gennaromigliore : De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa f… - GDF : #GDF #Napoli, #corruzione nell'azienda incaricata dello smaltimento dei #rifiuti al #Comune di #Bacoli. In manette… - Notiziedi_it : Napoli, le ztl diventano isole pedonali: segnaletica e informazioni scarse, il Comune annulla tutte le multe - mattinodinapoli : Napoli, le ztl diventano isole pedonali: segnaletica e informazioni scarse, il Comune annulla tutte le multe - grsmtt2 : comune stiamo facendo tanto per cacciare Llorente da Napoli che chiav sul iss ma ce stamm scurdann a Petagna -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli

ExPartibus

Sono tredici in tutto gli impresentabili alle prossime elezioni regionali, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. Di questi, undici per il codice di autoregolamenta ...La Camera americana approva una risoluzione che condanna «tutte le forme di comportamento anti-asiatico legate al Covid-19». L’iniziativa è stata approvata con 243 voti a favore e 164 contrari e segue ...L'intero edificio è di proprietà del Comune che non ha denari per rimettere a posto le cose e non trova nemmeno il tempo per concedere i permessi per interventi esterni. A sistemare la scuola vorrebbe ...