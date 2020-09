Calciomercato Juventus, pressing dall’Inghilterra: “Vuole i bianconeri” (Di giovedì 17 settembre 2020) Una sola certezza: il pressing dall’Inghilterra prosegue e il Calciomercato della Juventus, sul fronte attacco, inizierebbe a dare risposte. Non solo il mistero per Dzeko e Milik, che finalmente sembrerebbe potersi sbloccare nel verso giusto, ma anche la ricerca da parte di Fabio Paratici di una quarta punta da far crescere all’ombra dei campioni bianconeri, una risorsa da sviluppare con il tempo e non solo nell’immediato futuro. Andrea Pirlo cerca garanzie in vista dell’inizio della stagione. Il suo reparto offensivo è un cantiere aperto, ma oltre alla pista sempre più calda per il bosniaco della Roma anche un grande ex potrebbe presto vestire i colori della Vecchia Signora: Moise Kean dell’Everton, che secondo le ultimissime news vorrebbe solamente il ritorno alla Juve. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Una sola certezza: ildall’Inghilterra prosegue e ildella, sul fronte attacco, inizierebbe a dare risposte. Non solo il mistero per Dzeko e Milik, che finalmente sembrerebbe potersi sbloccare nel verso giusto, ma anche la ricerca da parte di Fabio Paratici di una quarta punta da far crescere all’ombra dei campioni bianconeri, una risorsa da sviluppare con il tempo e non solo nell’immediato futuro. Andrea Pirlo cerca garanzie in vista dell’inizio della stagione. Il suo reparto offensivo è un cantiere aperto, ma oltre alla pista sempre più calda per il bosniaco della Roma anche un grande ex potrebbe presto vestire i colori della Vecchia Signora: Moise Kean dell’Everton, che secondo le ultimissime news vorrebbe solamente il ritorno alla Juve. LEGGI ANCHE: ...

