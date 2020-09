Black Widow potrebbe slittare ancora una volta: tutti i dettagli (Di giovedì 17 settembre 2020) Black Widow, come molti altri film durante la pandemia da Coronavirus, sta avendo davvero molti problemi per quanto riguarda la data di uscita. Inizialmente, infatti, era previsto che uscisse nella sale americane il 1° maggio 2020, ma a seguito dell’emergenza sanitaria si è optato per il 6 novembre dello stesso anno. Adesso, però, secondo quanto riportato da Variety, si sarebbe deciso di posticipare il rilascio a data da destinarsi. La stessa identica cosa è successa recentemente anche per Venom. In questo caso la Sony ha dichiarato di non volerlo trasmettere nelle sale fino a quando la pandemia non finirà. Una mossa strategica a livello economico. Infatti, secondo i dati riportati dal sito citato poc’anzi, il 70% dei cinema degli Stati Uniti hanno riaperto. Tuttavia presentano grandi difficoltà ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020), come molti altri film durante la pandemia da Coronavirus, sta avendo davvero molti problemi per quanto riguarda la data di uscita. Inizialmente, infatti, era previsto che uscisse nella sale americane il 1° maggio 2020, ma a seguito dell’emergenza sanitaria si è optato per il 6 novembre dello stesso anno. Adesso, però, secondo quanto riportato da Variety, si sarebbe deciso di posticipare il rilascio a data da destinarsi. La stessa identica cosa è successa recentemente anche per Venom. In questo caso la Sony ha dichiarato di non volerlo trasmettere nelle sale fino a quando la pandemia non finirà. Una mossa strategica a livello economico. Infatti, secondo i dati riportati dal sito citato poc’anzi, il 70% dei cinema degli Stati Uniti hanno riaperto. Tuttavia presentano grandi difficoltà ...

NerdPool_IT : Black Widow: nuove immagini dal set e novità sulla data di uscita del film - xskywalker_ : Comunque con tutte le foto che sono uscite di black widow è come se avessimo già visto il film ?????? basta rimandarlo - 221BLokiStreet : NON CI CREDO ANCORA CHE FINALMENTE AVREMO DEL CONTENT MARVEL IN QUESTO ANNO DI MERDA, WANDAVISION CONFIDIAMO TUTTI… - blackwidowrf : @RobertPattfake @oscarnightreal COME CHI SO IO SONO BLACK WIDOW - capdaredevil : Dai, se confermano pure Black Widow, andiamo a ?? Madò, si vede che mi manca sclerare per l'MCU -