Beautiful | anticipazioni 19 settembre | Flo divorata dai sensi di colpa

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 17 settembre 2020)torna a tenere compagnia ai telespettatori anche sabato 192020. I fan dell soap americana potranno seguire le vicende di casa Forrester anche nel weekend. Manca poco al giorno della grande rivelazione su Beth e le prossime puntate saranno particolarmente ricche di avvenimenti. Nel corso della puntata di sabato infatti, Hope non sarà affatto contenta di sapere che Thomas ha prenotato per loro una stanza d’hotel dove passare la luna di miele. La giovane non è ancora riuscita a concedersi al marito, il quale faticherà a mantenere la calma. Intanto Wyatt aiuterà Liam a indagare su Flo., trama dì 19: Wyatt interroga Flo Come noto, Liam avrà informato Wyatt della violenta lite avvenuta tra Flo e Thomas al ricevimento di nozze. L’ex ...