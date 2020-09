Ballando con le stelle, svelati gli altri due nomi dell’antigiuria (Di giovedì 17 settembre 2020) Torniamo a parlare di Ballando con le stelle 2020, la cui prima puntata andrà in onda questo sabato in prima serata su Rai Uno. Le ultime anticipazioni sul talent di Milly Carlucci ci rivelano i nomi dei due giurati che andranno ad affiancare Alberto Matano nell’anti-giuria, una delle più interessanti novità previste dall’edizione numero 15. Se abbiamo capito bene, il ruolo dei giudici “alternativi” sarà quello di dare un punto di vista diverso rispetto al giudizio della giuria classica, composta anche quest’anno da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto (qui trovate anche le coppie della nuova edizione). Scopriamo dunque chi, oltre a Matano, farà parte della prima anti-giuria nella storia di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 settembre 2020) Torniamo a parlare dicon le2020, la cui prima puntata andrà in onda questo sabato in prima serata su Rai Uno. Le ultime anticipazioni sul talent di Milly Carlucci ci rivelano idei due giurati che andranno ad affiancare Alberto Matano nell’anti-giuria, una delle più interessanti novità previste dall’edizione numero 15. Se abbiamo capito bene, il ruolo dei giudici “alternativi” sarà quello di dare un punto di vista diverso rispetto al giudizio della giuria classica, composta anche quest’anno da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto (qui trovate anche le coppie della nuova edizione). Scopriamo dunque chi, oltre a Matano, farà parte della prima anti-giuria nella storia di ...

