Anastacia, una leonessa 'sprock'

Nata a Chicago il 17 settembre 1973, Anastacia Newkirk cresce a suon di musica e recitazione, che sono affari di famiglia: la madre è attrice a Broadway, il padre è un cantante che si esibisce nei locali della East Coast. Buon sangue non mente: sin da ragazzina intuisce la propria vocazione per lo spettacolo, in particolare la musica e la danza. Però, il suo destino è segnato anche dalla sfortuna: a 13 anni scopre di essere ammalata della sindrome di Crohn: un morbo che colpisce l'intestino. Si opera passando un periodo in ospedale per le cure, che le lasceranno una cicatrice sulla pancia. 

La carriera 

Il suo anno sarà il '98, quando, spinta dalla sua manager Lisa Braudè, si presenta The Cut, il programma di Mtv per la ricerca di nuovi talenti; cantando "Not ...

Anastacia nasce a Chicago, nell’Illinois, il 17 settembre del 1968 e le sue prime esperienze musicali iniziano nei club della dance newyorkese. Dopo un primo periodo passato a ballare all’interno di v ...

Anastacia, classe 1968, è una delle icone mondiali della musica pop grazie a una ...

