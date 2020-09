X Factor 2020: tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi all’edizione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da domani 17 settembre ritorna su Sky, il format televisivo incentrato sulla scoperta di nuovi talenti emergenti: X Factor. I giudici Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton sono pronti. Il palco è pronto e ogni giudice è pronto a dire la sua e portare la propria personalità in scena in un’edizione totalmente nuova … L'articolo X Factor 2020: tutto ciò che bisogna sapere per prepararsi all’edizione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da domani 17 settembre ritorna su Sky, il format televisivo incentrato sulla scoperta di nuovi talenti emergenti: X. I giudici Mika, Manuel Agnelli, Emma e Hell Raton sono pronti. Il palco è pronto e ogni giudice è pronto a dire la sua e portare la propria personalità in scena in un’edizione totalmente nuova … L'articolo Xciò cheperall’edizione è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

XFactor_Italia : Da oggi possiamo dire che la musica è tornata: con #XF2020 le novità sembrano non finire mai! ?? Curiosi??? Leggete q… - XFactor_Italia : ?? ATTENZIONE ?? Non ce la facevamo più ad aspettare, quindi domani alle 19:30 su - SkyTG24 : Al via da giovedì 17 le audition di #XF2020. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione ??? - mery_claire91 : RT @SkyItalia: Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ?? - SkyItalia : Pronti per #XF2020? Abbiamo una sorpresa per voi! Un’anteprima della prima puntata oggi alle 19.30 qui ??… -