Wanda su Icardi: “Uomo sicuro a cui non importa del giudizio della gente. Ha un’ossessione” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rispondendo alle domande di alcuni utenti su Instagram, attraverso alcune stories Wanda Nara ha raccontato aspetti più intimi della sua vita, svelando al contempo qualche dettaglio curioso del carattere del marito, Mauro Icardi. Ecco le sue parole:PARIGI - "E' sempre stato un mio sogno quello di vivere a Parigi, credo che sia una città realmente magica".MAMMA - "Ho 33 anni, molti dei quali trascorsi a fare la mamma dei miei cinque figli. Ma sono felice. I miei bambini sono brave persone e questo è il più grande orgoglio. Abbiamo dipendenti, per la sicurezza e per gestire la casa, ma io mi prendo cura dei miei figli e mi sono sempre presa cura di me stessa. Non hanno mai avuto baby sitter, non ora. Quello che non posso fare, non lo faccio. Sono molti anni, per esempio, che non vado al ... Leggi su golssip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rispondendo alle domande di alcuni utenti su Instagram, attraverso alcune storiesNara ha raccontato aspetti più intimisua vita, svelando al contempo qualche dettaglio curioso del carattere del marito, Mauro. Ecco le sue parole:PARIGI - "E' sempre stato un mio sogno quello di vivere a Parigi, credo che sia una città realmente magica".MAMMA - "Ho 33 anni, molti dei quali trascorsi a fare la mamma dei miei cinque figli. Ma sono felice. I miei bambini sono brave persone e questo è il più grande orgoglio. Abbiamo dipendenti, per la sicurezza e per gestire la casa, ma io mi prendo cura dei miei figli e mi sono sempre presa cura di me stessa. Non hanno mai avuto baby sitter, non ora. Quello che non posso fare, non lo faccio. Sono molti anni, per esempio, che non vado al ...

OrianaOrioli : @Napoli_Report @DiMarzio Mo acchiappa lo stesso palo di Icardi l'anno scorso. Solo che lui, Wanda Nara che se lo va… - Yurealexx : RT @Pesgrau: Wanda Nara (esposa do Icardi) ta on fire ?? - sportface2016 : Riprenderà ad inizio 2021 il processo a Fabrizio #Corona dopo la denuncia di Marcelo #Brozovic, anche #WandaNara e… - CelcanNell : RT @fcin1908it: Wanda, il Codacons denucia la moglie di Icardi per una foto dove il figlio le fotografa il lato B - - AugustoDiF : RT @ZaynFragoloso: Tweet di apprezzamento di Wanda Icardi come opinionista al grande fratello vip: #GFVIP -