Veltroni a Otto e Mezzo | «No al taglio dei parlamentari senza una riforma complessiva»

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ospite da Lilli Gruber a, Walter– ex segretario del Pd – ha reso noto il suo voto al referendum del prossimo weekend. Sarà un no. La spiegazione è stata data immediatamente: «Non si può fare fare undeiunaperchè se si tocca Parlamento, bisogna farlo tenendo conto degli equilibri necessari. Il vero problema è il bicameralismo perfetto. Per questo voterò No». LEGGI ANCHE >>> La storia del candidato della Lega denunciato per simulazione di reatoa favore del governo Conte «Non è un test sul governo»: con queste paroleha chiarito ...

Ultime Notizie dalla rete : Veltroni Otto

"Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore perché non vedo alternative e penso che abbia fatto quello che doveva fare, e non era facile. Ma sul referendum è un'altra storia: il ..."Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore perchè non vedo alternative e penso che abbia fatto quello che doveva fare, e non era facile. Mi auguro poi che vincano i candidati d ...L’ex segretario del Pd: «Su questo tema specifico per fortuna ci sono punti di vista diversi. Zingaretti se perde le regionali non si deve dimettere». «Voto No». Walter Veltroni ha dubbi. «Voto No com ...