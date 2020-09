Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”. La segnalazione di Gianni Sperti ha fatto storcere il naso al pubblico da casa Uomini e Donne è tornato in onda con tante novità, un nuovo format e dei tronisti tutti da scoprire. E, colpo di scena, l’anno è stato giù inaugurato con una clamorosa segnalazione, … L'articolo Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020)nel: “Vergognatevi”. La segnalazione di Gianni Sperti ha fatto storcere il naso al pubblico da casaè tornato in onda con tante novità, un nuovo format e dei tronisti tutti da scoprire. E, colpo di scena, l’anno è stato giù inaugurato con una clamorosa segnalazione, … L'articolonel: “Vergognatevi” proviene da YesLife.it.

matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - Esercito : Il #CalendEsercito2021 è già disponibile in prevendita. La nuova edizione mette in evidenza l’opera e il sacrificio… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - hopesarts : Donne uomini so tutti stupendi - DoctorDeathStar : Spiegatemi cos’altro dovrei augurare a tutto ciò che ruota intorno a “Uomini e Donne” se non una morte atroce. -