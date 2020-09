Ultime Notizie Roma del 16-09-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno meno tasse sui Ceti medi e sulle famiglie Puntare al raddoppio della crescita ad un livello in linea con la media Ue del 1,7% con più un lavoro è più investimenti sono alcuni degli obiettivi inseriti nelle 38 pagine di linee guida sul recovery Plan che il governo ha trasmesso alle camere dicendosi pronto a riferire su ds6 inizio need all’equità al Green ma anche digitalizzazione istruzione salute infrastrutture Ok progetti da finanziare in base all’impatto sul PIL e costi e poi vedere le concessioni autostradali nuovo piano sulle migrazioni che sarà presentato verrà abolito il regolamento di Dublino sostituito da un nuovo sistema di governance europea che avrà una struttura comune per quello che riguarda ...