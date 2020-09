Ue: Taverna, 'finalmente anche in Europa si parla di salario minimo' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Oggi finalmente anche in Europa si parla di salario minimo come strumento di tutela della dignità del lavoratore. Battaglia storica del MoVimento 5 Stelle, che ha visto la nostra ministra Nunzia Catalfo sempre in prima linea. Non eravamo dei sognatori quando siamo stati i primi a parlarne, no. Avevamo in testa una visione del Paese poggiata su solide fondamenta: quelle della giustizia sociale". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5S). "A questo incredibile strumento - prosegue - dedicheremo risorse importanti del Recovery Fund, proprio perché solo rimettendo al centro delle politiche sociali la dignità del lavoratore questo Paese potrà ripartire davvero, nel modo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Oggiinsidicome strumento di tutela della dignità del lavoratore. Battaglia storica del MoVimento 5 Stelle, che ha visto la nostra ministra Nunzia Catalfo sempre in prima linea. Non eravamo dei sognatori quando siamo stati i primi arne, no. Avevamo in testa una visione del Paese poggiata su solide fondamenta: quelle della giustizia sociale". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Paola(M5S). "A questo incredibile strumento - prosegue - dedicheremo risorse importanti del Recovery Fund, proprio perché solo rimettendo al centro delle politiche sociali la dignità del lavoratore questo Paese potrà ripartire davvero, nel modo in ...

Scuola, Taverna: a ignoranza Lega rispondiamo con informazione

Roma, 9 set. (askanews) - "Oggi la Bestia di Salvini mi degna della sua attenzione e, come suo solito, lo fa con un tipo di propaganda talmente bassa che la metà può bastare. Ti sbatte in primo piano ...

Dl semplificazioni, voto di fiducia dalle 14,50

Roma, 4 set. (askanews) - La chiama per il voto di fiducia sul decreto semplificazioni in Aula al Senato inizierà alle 14,50. Lo ha annunciato la vicepresidente Paola Taverna al termine della conferen ...

