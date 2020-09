Tumore ovaio | diagnosi precoce col naso elettronico

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Unper ladeldell’: la novità tecnologica è frutto della ricerca italiana Lo chiamano, o in inglese electronic nose (e-nose), ed è la tecnologia utilizzata in un ampio studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Cancers, edita on-line da MDPI, e condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in collaborazione con l’Università Statale… L'articolo Corriere Nazionale.

salutedomani : Novita' su tumore al polmone, ovaio e sarcoma al Congresso Europeo di Oncologia con PharmaMar #ESMO20 - salutedomani : Novita' su tumore al polmone, ovaio e sarcoma al Congresso Europeo di Oncologia con PharmaMar #ESMO20 - salutedomani : Novita' su #tumore al #polmone, #ovaio e #sarcoma al #Congresso… - GlopesMd : RT @dermanewsok: Novita' su tumore al polmone, ovaio e sarcoma al Congresso Europeo di Oncologia con PharmaMar #ESMO20 - salutedomani : Novita' su #tumore al #polmone, #ovaio e #sarcoma al #Congresso Europeo di #Oncologia con… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore ovaio

Il Messaggero

La laparoscopia 'gass-less' può rivelarsi un "salvavita" per le donne obese colpite da un tumore ginecologico, come dimostra la pratica quotidiana dell'Istituto nazionale tumori (Int) di Milano che an ...L’individuazione delle alterazioni genomiche che sono alla base della crescita e della diffusione del tumore, e iI conseguente trattamento target della specifica alterazione possono cambiare radicalme ...Mentre si scaldano i motori per l’avvio del congresso della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo) che si svolgerà dal 19 al 21 settembre in forma virtuale, gli esperti iniziano a confrontarsi sui ...