Truffa ai danni di un'anziana, indagini in corso ad Avellino (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Vittima una signora di 75 anni che, dopo aver ricevuto una telefonata da parte di un malvivente che si spacciava per suo nipote, chiedendole dei soldi per far fronte ad urgenti spese legali, si presentava presso la sua abitazione un uomo al quale venivano consegnati complessivamente 2.600 euro in contanti. Successivamente l'anziana contattava il familiare: solo a questo punto non aveva più dubbi del raggiro e non esitava ad allertare i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ricorda ancora una volta i consigli riportati con l'iniziativa "Difenditi dalle truffe", principalmente rivolta agli anziani, potenziali vittime di truffe. In particolare, non fidarsi se qualcuno telefona o si ...

Il ritrovamento del vademecum nella tasca di un minore clandestino in parallelo ieri con un servizio inchiesta di Rete 4 che conferma l'aumento di adulti clandestini che si spacciano per minori per ga ...

L’ex comandante della stazione forestale di Etroubles ha patteggiato un anno e otto mesi per truffa

AOSTA. L’ex comandante della stazione della forestale di Etroubles, Franco Vicquéry, 58 anni di Gignod, ha patteggiato un anno e otto mesi, con la sospensione della pena, e mille euro di multa. L’impu ...

Assenteismo: patteggia ex comandante forestale di Etroubles

Ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione e una multa da 1.000 euro (con la sospensione condizionale della pena) Franco Vicquéry, di 58 anni, di Gignod, già comandante della stazione forestale ...

Il ritrovamento del vademecum nella tasca di un minore clandestino in parallelo ieri con un servizio inchiesta di Rete 4 che conferma l'aumento di adulti clandestini che si spacciano per minori per ga ...

AOSTA. L'ex comandante della stazione della forestale di Etroubles, Franco Vicquéry, 58 anni di Gignod, ha patteggiato un anno e otto mesi, con la sospensione della pena, e mille euro di multa. L'impu ...