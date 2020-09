Tavolata senza mascherine, 14 positivi e 150 vigili urbani in quarantena (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Un vigile aveva festeggiato un evento Quattordici vigili urbani sono positivi al Coronavirus e altri 150, appartenenti alla stessa unità operativa, sono in quarantena. È accaduto a Napoli, dove la sezione San Lorenzo (la più grande della città) con 150 agenti che si occupano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) . Un vigile aveva festeggiato un evento Quattordicisonoal Coronavirus e altri 150, appartenenti alla stessa unità operativa, sono in. È accaduto a Napoli, dove la sezione San Lorenzo (la più grande della città) con 150 agenti che si occupano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

