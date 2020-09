Taglio dei parlamentari | Veltroni | “Voto no al referendum Serve una riforma complessiva Il vero problema è il bicameralismo perfetto”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Waltervoterà no alsuldeidi domenica 20 e lunedì 21. Il fondatore del Partito Democratico, uno degli ultimi big dem che ancora non aveva preso posizione, ha annunciato la sua contrarietà spiegando: “Io penso che non si possa fare undeisenza una”. “Se si tocca il Parlamento, bisogna farlo – ha aggiunto – tenendo conto degli equilibri necessari. Ilè ilperfetto. Per questo voterò no”., ricordando che il Pd “per tre volte ha votato no a questa”, ha aggiunto: ...

luigidimaio : LE 5 COSE DA SAPERE SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI. ?? Un solo quesito ?? Perché un referendum ?? La rappresentatività… - StefanoFeltri : Il taglio lineare dei parlamentari renderà la casta più forte - l'editoriale di Nadia Urbinati - diMartedi : #DeGregorio su #Lega: 'Se nel frattempo ci restituisse i 49 mln magari potremmo rinviare il Referendum dato che il… - Etruria72 : RT @fattoquotidiano: Taglio dei parlamentari, Veltroni: “Voto no al referendum. Serve una riforma complessiva. Il vero problema è il bicame… - eleaugusta : RT @ValerioMalvezzi: Se voti SI al taglio dei parlamentari, vincono le segreterie di partito. Cioè, ti sei fatto fregare dalla casta politi… -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei

"Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore perchè non vedo alternative e penso che abbia fatto quello che doveva fare, e non era facile. Mi auguro poi che vincano i candidati d ...Il reddito di emergenza (tra 400 e 800 euro in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare), i bonus mensili per i lavoratori autonomi e il bonus colf, esteso ai nonni. Anche le ultime tr ...Se non è uno psicodramma, poco ci manca. Il Partito democratico si avvicina con ansia e preoccupazione al voto delle regionali, mettendo in conto che, bene che vada, un rimpasto sarà necessario. Nicol ...