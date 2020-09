Stop pillola abortiva in Day Hospital | Regione Piemonte frena sulla delibera

(Di mercoledì 16 settembre 2020) 'La proposta di Maurizio Marrone verrà portata prima in maggioranza per una valutazione da parte di tutti, essendo un tema che tocca le sensibilità individuali'. Il presidente della, ...

"La proposta di Maurizio Marrone verrà portata prima in maggioranza per una valutazione da parte di tutti, essendo un tema che tocca le sensibilità individuali". Il presidente della Regione Piemonte, ...La risposta è arrivata. Un mese dopo, ma è arrivata. Anzi: è in viaggio. La Regione – nella persona di Maurizio Marrone, esponente di Fratelli d’Italia nella giunta di Alberto Cirio – vuole ribaltare ...Nuovo conflitto Stato-Regioni (di centrodestra) sulla Ru486: il Piemonte vuole vietare la somministrazione in day hospital della pillola abortiva. Niente somministrazione di aborto farmacologico in Pi ...