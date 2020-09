Spagna, governo vuole riesumare le oltre 100mila vittime della dittatura nelle fosse comuni (Di mercoledì 16 settembre 2020) A un anno dallo spostamento dei resti del dittatore Francisco Franco, il governo spagnolo presenta un progetto di legge per esumare le centomila, o forse più, vittime del franchismo sepolte nelle fosse comuni in tutta la Spagna e rimaste senza nome. Un numero che secondo Amnesty International è superato solo dalla Cambogia. Così l’esecutivo di Pedro Sanchez vuole completare il lavoro iniziato nel 2007 dal governo Zapatero e bloccato dai conservatori del Partido Popular nel 2011. Si tratta della ‘Legge della memoria democratica’, che apre uno scenario inedito e potrebbe portare le vittime del franchismo e i loro familiari ad ottenere giustizia una volta per tutte. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) A un anno dallo spostamento dei resti del dittatore Francisco Franco, ilspagnolo presenta un progetto di legge per esumare le centomila, o forse più,del franchismo sepoltein tutta lae rimaste senza nome. Un numero che secondo Amnesty International è superato solo dalla Cambogia. Così l’esecutivo di Pedro Sanchezcompletare il lavoro iniziato nel 2007 dalZapatero e bloccato dai conservatori del Partido Popular nel 2011. Si tratta‘Leggememoria democratica’, che apre uno scenario inedito e potrebbe portare ledel franchismo e i loro familiari ad ottenere giustizia una volta per tutte. ...

