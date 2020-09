Sinner-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jannik Sinner è riuscito a vanificare gli sforzi di Stefanos Tsitsipas, avendo la meglio in tre set nel corso del secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il percorso del gioiello azzurro sarà insidiato dal bulgaro Grigor Dimitrov, tennista talentuoso dal rovescio a una mano, a sua volta superiore a Yoshihito Nishioka nello step precedente. La disputa valida per gli ottavi di finale si svolgerà venerdì 18 settembre, con orario da definire: diretta televisiva probabilmente trasmessa da Sky Sport (canale 201 o 204) e live streaming sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con annessi aggiornamenti e approfondimenti post-match. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jannikè riuscito a vanificare gli sforzi di Stefanos Tsitsipas, avendo la meglio in tre set nel corso del secondo turno degliBNL d’Italia. Il percorso del gioiello azzurro sarà insidiato dal bulgaro Grigor, tennista talentuoso dal rovescio a una mano, a sua volta superiore a Yoshihito Nishioka nello step precedente. La disputa valida per gli ottavi di finale si svolgerà venerdì 18 settembre, conda definire:televisiva probabilmente trasmessa da Sky Sport (201 o 204) e livesulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà unatestuale, con annessi aggiornamenti e approfondimenti post-match.

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Jannik Sinner agli ottavi Battuto il greco Tsitsipas in tre set (6-1, 6-7, 6-2) Asp… - WeAreTennisITA : SUPER SINNER?? Falliti due match point nel tiebreak del secondo set in molti avrebbero mollato, non lui che al terz… - Fabio_cali : @EmmeEmm_ @jeanpauldl1998 Preso l’over di Sinner e Travaglia. Poi Dimitrov ha deciso di mandare in analisi sto nano giallo - Leonard40959202 : Ottavo di finale Sinner-Dimitrov #IBI20 - Enzobruno9 : Intanto Dimitrov ha spazzato via Nishioka 6-1 6-0 in meno di un'ora e mi ha ribadito che fare pronostici quest'anno… -