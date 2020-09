Serve un’unione sanitaria più forte, salario minimo e investimenti green. La prima volta della von der Leyen all’Eurocamera. L’Italia nel 2021 ospiterà un vertice globale sulla sanità (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamo costruire un’unione della sanità”. E’ quanto ha detto la presidente Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo primo discorso sullo stato dell’Ue, all’Eurocamera di Bruxelles. E sarà l’Italia, come ha annunciato la stessa presidente, ad ospitare nel 2021 un vertice globale sulla sanità “per dimostrare che l’Europa c’è”. “Gli europei – ha aggiunto – vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momento per l’Europa per allontanarsi da questa fragilità e verso una nuova vitalità”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Dobbiamo costruire un’unionesanità”. E’ quanto ha detto la presidente Commissione europea, Ursula von der, durante il suo primo discorso sullo stato dell’Ue, all’Eurocamera di Bruxelles. E sarà l’Italia, come ha annunciato la stessa presidente, ad ospitare nelunsanità “per dimostrare che l’Europa c’è”. “Gli europei – ha aggiunto – vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronti per un cambiamento e sono pronti ad andare avanti. Questo è il momento per l’Europa per allontanarsi da questa fragilità e verso una nuova vitalità”. ...

