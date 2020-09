Serie A, un positivo al Covid-19 per lo Spezia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Covid-19 continua a mietere vittime, è stato colpito anche lo Spezia. Il club ligure ha annunciato tramite un post sui canali ufficiali la positività di un giocatore al Covid-19. Si tratta di un calciatore non ancora inserito nel gruppo squadra che attualmente è asintomatico.IL COMUNICATO DELLO Spezia caption id="attachment 1015677" align="alignnone" width="400" Spezia, Social Twitter/caption«Lo Spezia Calcio informa che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus Covid-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il-19 continua a mietere vittime, è stato colpito anche lo. Il club ligure ha annunciato tramite un post sui canali ufficiali la positività di un giocatore al-19. Si tratta di un calciatore non ancora inserito nel gruppo squadra che attualmente è asintomatico.IL COMUNICATO DELLOcaption id="attachment 1015677" align="alignnone" width="400", Social Twitter/caption«LoCalcio informa che, nel corso degli esami di routine ai quali vengono sottoposti i nuovi acquisti, è emersa una positività al Coronavirus-19 di un proprio tesserato, non ancora inserito nel gruppo squadra. Attualmente asintomatico, lo stesso è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente ...

petergomezblog : Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: dopo il test è andato all’assemblea della Lega Serie A - repubblica : Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi, era in attesa esito tampone [di FRANCO… - repubblica : Serie A, un presidente positivo al coronavirus in assemblea; aveva i sintomi ed era in attesa dei risultati del tam… - ItaSportPress : Serie A, un positivo al Covid-19 per lo Spezia - - qn_lanazione : Serie A, giocatore dello #Spezia positivo al Covid -