Salario minimo nei paesi dell’Unione – Scheda informativa

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono 21 su 27 idell’Unione ad adottare già unlegale. L’Italia, insieme all’Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia, è tra i sei stati in cui ancora non esiste una misura universale e dove vige invece la contrattazione collettiva di settore, un modello che lascia però fuori i contratti atipici. I dati suldei diversidell’Unione sono pubblicati da Eurostat a cadenza biennale e calcolano l’importo lordo mensilestabilito per legge. L’ultima rilevazione … Continua L'articoloneidell’Unione –proviene da il manifesto.

@vonderleyen: "Il salario minimo funziona. Proporremo di sostenere i paesi dell'UE nella creazione di un quadro pe…
Recovery fund, dal salario minimo all'aumento dei letti in ospedale: le novità delle linee guida del governo
Salario minimo, Catalfo: 'Lo vogliamo introdurre inserendo detassazione sul rinnovo contrattuale'
Recovery fund, nelle linee guida c'è anche il salario minimo

Si compone di 38 pagine e 32 slide la proposta delle linee guida per la definizione del Piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund che il presidente del Co ...Raddoppiare il tasso di crescita dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6%; aumentare gli investimenti portando ...DALL’INVIATO A BRUXELLES. Per avere il via libera di Bruxelles, non basterà rispettare l’obiettivo del 30% di spese “green” dei piani nazionali per la ripresa. C’è bisogno di una massiccia dose di inv ...