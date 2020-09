Sabrina Salerno | a Siviglia una squadra di calcio con il suo nome

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Entusiasmo sui social, in particolare su Twitter, dopo la notizia della fondazione a, in Spagna, di un club dia sette dedicato alla cantante italiana. Che ora pensa di andare a vederli giocare. “Con tutta la tua bellezza ti avrei dedicato una via, una piazza”, recita uno dei tanti commenti degli internauti. Come riporta Dagospia, a Radio Capital, nel programma di Benny e Stefano Meloccaro,ringrazia. “È un’idea molto carina – afferma l’artista – non mi risulta che qualcuno abbia mai dedicato unaa un’attrice o a una cantante. Lo stemma? Non è la mia silhouette.” Nello stemma della, infatti, si può vedere ...

