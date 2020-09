PS5, Xbox Series X e Xbox Series S: GameStop supervaluta PS4, Xbox One e non solo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sì lo sappiamo. In GameStop sono dei ladri, non ci sono mai offerte decenti, cercano sempre di infilarci in mezzo garanzie e protezioni inutili per far pagare quella decina di euro in più e per principio molti pensano che si dovrebbe semplicemente boicottare. Detto questo le offerte interessanti non mancano di certo, soprattutto considerando che PS5 e Xbox Series X sono dietro l'angolo.Ecco, per esempio, come il sito ufficiale presenta la promozione di cui vogliamo parlarvi oggi, Gold Days: Porta in negozio la tua console, fino al 21 Settembre vale ancora di più! Potrai spendere immediatamente il credito generato oppure conservarlo in una Gift Card (in alcuni casi il credito potrà essere consegnato anche in contanti, maggiori dettagli in negozio). Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sì lo sappiamo. Insono dei ladri, non ci sono mai offerte decenti, cercano sempre di infilarci in mezzo garanzie e protezioni inutili per far pagare quella decina di euro in più e per principio molti pensano che si dovrebbe semplicemente boicottare. Detto questo le offerte interessanti non mancano di certo, soprattutto considerando che PS5 eX sono dietro l'angolo.Ecco, per esempio, come il sito ufficiale presenta la promozione di cui vogliamo parlarvi oggi, Gold Days: Porta in negozio la tua console, fino al 21 Settembre vale ancora di più! Potrai spendere immediatamente il credito generato oppure conservarlo in una Gift Card (in alcuni casi il credito potrà essere consegnato anche in contanti, maggiori dettagli in negozio). Leggi ...

Eurogamer_it : Volete acquistare #PS5 e #XboxSeriesX? GameStop ha un'offerta incredibile! - ScreenplayersIT : @pandinovic @RPGamer33410276 @Multiplayerit Xbox sicuramente (e giustamente) recupererà terreno, pero’ ricorda che… - bizcommunityit : PS5 e Xbox Series X: il CEO di Take Two motiva la scelta dell'aumento di prezzo dei giochi #CEO - Asgard_Hydra : PS5 e Xbox Series X: il CEO di Take-Two e Rockstar Games difende l'aumento dei prezzi per i giochi - IGNitalia : FIFA 21 è preordinabile a prezzo scontato per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S @IGNitalia -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 Xbox PS5 costerà meno di Xbox Series X secondo un insider Everyeye Videogiochi PS5 e Xbox Series X: GameStop supervaluta PS4, Xbox One e non solo

Detto questo le offerte interessanti non mancano di certo, soprattutto considerando che PS5 e Xbox Series X sono dietro l'angolo. Ecco, per esempio, come il sito ufficiale presenta la promozione di ...

PlayStation 5: Sony nega i tagli alla produzione

Per Sony sono giorni molto importanti in vista dell'arrivo della prossima generazione di console. Microsoft infatti ha anticipato la casa nipponica comunicando prezzi e data di lancio di Xbox Series X ...

Una Playstation 5 placcata d'oro

Per giocare ad armi pari quindi, Sony potrebbe decidere di lanciare la sua console proprio il 10 novembre (o comunque in un intorno molto, molto ristretto). Non-ironically that's around how much the P ...

Detto questo le offerte interessanti non mancano di certo, soprattutto considerando che PS5 e Xbox Series X sono dietro l'angolo. Ecco, per esempio, come il sito ufficiale presenta la promozione di ...Per Sony sono giorni molto importanti in vista dell'arrivo della prossima generazione di console. Microsoft infatti ha anticipato la casa nipponica comunicando prezzi e data di lancio di Xbox Series X ...Per giocare ad armi pari quindi, Sony potrebbe decidere di lanciare la sua console proprio il 10 novembre (o comunque in un intorno molto, molto ristretto). Non-ironically that's around how much the P ...