Per l'omicidio di Marco Vannini il Pm chiede 14 anni per tutti i Ciontoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) E' una storia che ha lasciato il segno, è un volto quello di Marco Vannini, che nessuno riesce a dimenticare. E' la storia di un ragazzo di 20 anni con tutta la vita davanti che muore, in elicottero, prima di poter arrivare in ospedale. E' una storia piena di non detti, bugie, ritardi, depistaggi che vede due famiglie contrapporsi. Quella di Marco Vannini distrutta per la perdita di un ragazzo così giovane che vuole anche dimostrare come il ragazzo si sarebbe potuto salvare, se solo si fosse chiesto subito aiuto, e quella dei Ciontoli che esce distrutta da una vicenda processuale ma soprattutto umana. Saranno i giudici, in questo nuovo processo a stabilire le responsabilità di ognuno, a dire chi e quanto ...

