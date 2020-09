Operazione antidroga tra Catania | Siracusa e Palermo | eseguite 12 ordinanze

radioalfa : Operazione antidroga tra le province di Salerno e Napoli, 4 arresti. I dettagli - LaGazzettaSR : #Siracusa, operazione antidroga denominata 'Varenne' eseguiti numerosi arresti - TrgMedia : Perugia: operazione antidroga della Polizia di Stato - UmbriaRadio : Operazione antidroga a Perugia, 18 denunce e 12 misure cautelari - LetiziaFirenze : Operazione antidroga dei Carabinieri di Lucca e Pisa -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antidroga

Oggi Treviso

Sono state applicate delle misure cautelari nei confronti di 12 persone, in gran parte di origine africana, accusate di traffico di stupefacenti, in particolare hashish e marijuana. Un uomo del Mali, ...SIRACUS - I carabinieri stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone, tra Siracusa, Catania e Palermo, accusate dalla procura aretusea di concorso in detenzione e s ...Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di cani antidroga e di ricerca armi ed esplosivi. All’attività, eseguita da circa 80 militari del Comando Provinciale, concorre un elicottero ...