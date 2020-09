Omicidio Marco Vannini, il pg: "Condannare i Ciontoli a 14 anni" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel processo di appello bis chiesti 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i due figli Martina e Federico per la morte del 20enne, avvenuta tra il 17 e il 18 maggio del 2015 a Ladispoli Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel processo di appello bis chiesti 14di reclusione per Antonio, la moglie Maria Pezzillo e i due figli Martina e Federico per la morte del 20enne, avvenuta tra il 17 e il 18 maggio del 2015 a Ladispoli

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - LegaSalvini : SIGNORA FERRAGNI, L'ASSASSINO DI WILLY NON ERA FAN DI BENITO. MA DI FEDEZ, SUO MARITO SECONDO CHIARA FERRAGNI L'OMI… - ilpost : L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata da omicidio… - StraNotizie : Omicidio Marco Vannini, il pg: 'Condannare i Ciontoli a 14 anni' - fanpage : ULTIM'ORA - Caso #Vannini Chiesti 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli #16settembre -