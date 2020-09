NVIDIA RTX 3080, giocare in modo fluido in 4k con il ray tracing attivo si può (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ad inizio settembre NVIDIA ha tolto i veli alla sua nuova famiglia di schede video dedicate al gaming, mostrando al pubblico una tabella comparativa con le precedenti due generazioni che evidenziava un importante salto prestazionale, salto ben superiore a quanto atteso da pubblico ed esperti ricordando la presentazione delle RTX20. Durante le ultime due settimane abbiamo avuto modo di provare con mano la GeForce RTX3080 Founders Edition, la prima delle schede video di NVIDIA di nuova generazione ad arrivare sul mercato. Due anni fa, quando NVIDIA presentò la prima generazione di chip grafici RTX, basati sull’architettura Turing, per molti fu la prima volta che sentivano parlare di “ray tracing” – una tecnica di grafica 3D utilizzata per tracciare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ad inizio settembreha tolto i veli alla sua nuova famiglia di schede video dedicate al gaming, mostrando al pubblico una tabella comparativa con le precedenti due generazioni che evidenziava un importante salto prestazionale, salto ben superiore a quanto atteso da pubblico ed esperti ricordando la presentazione delle RTX20. Durante le ultime due settimane abbiamo avutodi provare con mano la GeForce RTXFounders Edition, la prima delle schede video didi nuova generazione ad arrivare sul mercato. Due anni fa, quandopresentò la prima generazione di chip grafici RTX, basati sull’architettura Turing, per molti fu la prima volta che sentivano parlare di “ray” – una tecnica di grafica 3D utilizzata per tracciare il ...

