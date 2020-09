Numeri maglia Fiorentina 2020-21, ecco la lista completa dei viola (Di mercoledì 16 settembre 2020) per la prossima stagione. Chiesa conferma il 25 La Fiorentina, tramite il proprio canale ufficiale, ha confermato la nuova numerazione in vista della prossima stagione. 1 TERRACCIANO Pietro 2 ILLANES MINUCCI 3 BIRAGHI Cristiano 4 MILENKOVIC Nikola 5 BONAVENTURA Giacomo 7 RIBERY Franck Hery Pierre 8 DUNCAN Joseph Alfred 9 VLAHOVIC Dusan 10 CASTROVILLI Gaetano 11 KOUAME Kouakou Christian Michael 17 CECCHERINI Federico 18 SAPONARA Riccardo 19 CRISTOFORO PEPE Sebastian 20 PEZZELLA German Alejo 21 LIROLA KOSOK Pol Mikel 22 CACERES SILVA Josè Martin 23 VENUTI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) per la prossima stagione. Chiesa conferma il 25 La, tramite il proprio canale ufficiale, ha confermato la nuova numerazione in vista della prossima stagione. 1 TERRACCIANO Pietro 2 ILLANES MINUCCI 3 BIRAGHI Cristiano 4 MILENKOVIC Nikola 5 BONAVENTURA Giacomo 7 RIBERY Franck Hery Pierre 8 DUNCAN Joseph Alfred 9 VLAHOVIC Dusan 10 CASTROVILLI Gaetano 11 KOUAME Kouakou Christian Michael 17 CECCHERINI Federico 18 SAPONARA Riccardo 19 CRISTOFORO PEPE Sebastian 20 PEZZELLA German Alejo 21 LIROLA KOSOK Pol Mikel 22 CACERES SILVA Josè Martin 23 VENUTI ...

Inter : ??? | #INTERPODCAST Un’icona globale del calcio, il fantasista per antonomasia, che con la nostra maglia ha regalat… - V_Entella : ?? I NUMERI DI MAGLIA PER LA PROSSIMA STAGIONE?? ???? #ForzaEntella #unasolasquadra #serieB @Lega_B - FiorentinaUno : ACF, I numeri di maglia della nuova stagione: a Dusan la 9, che onore per Castro! - nadi1913 : RT @giannattasius: Numeri di maglia ufficiali della @acffiorentina: a #Castrovilli va finalmente la 10, @vlahovicdusan9 per la prima volta… - nadi1913 : RT @acffiorentina: ?? I numeri di maglia per la stagione 2020/21 ?? La lista completa ?? -