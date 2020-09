Napoli, Mario Rui e Luperto tornano in gruppo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Seduta in tarda mattinata per il Napoli oggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-Napoli, ore 12:30. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento ed esercizi di velocità. Successivamente lavoro tecnico e seduta tattica per reparti. A chiusura di sessione partitina a campo ridotto. Luperto e Mario Rui hanno svolto l’intera seduta con il gruppo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 settembre 2020) Seduta in tarda mattinata per iloggi al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della Serie A. Il campionato comincerà domenica 20 settembre con Parma-, ore 12:30. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento ed esercizi di velocità. Successivamente lavoro tecnico e seduta tattica per reparti. A chiusura di sessione partitina a campo ridotto.Rui hanno svolto l’intera seduta con il. L'articolo ilsta.

