"Mussolini ha fatto cose buone e Hitler era un suo fan". Bufera su Fausto Leali al Gf Vip - (Di mercoledì 16 settembre 2020) Francesca Galici Discorso scivoloso per Fausto Leali nella Casa: secondo alcuni commentatori di Twitter avrebbe elogiato Benito Mussolini Tra gli avvenimenti del primo giorno del Grande Fratello Vip 5, oltre allo spogliarello integrale della contessa Patrizia De Blanck, all'abbandono di Flavia Vento e all'isolamento (con tampone) di Tommaso Zorzi, c'è anche la gaffe di Fausto Leali. Il cantante è tra i più maturi all'interno della Casa e ieri si è lanciato in un discorso che non è piaciuto al pubblico a casa e che ha messo in imbarazzo i suoi coinquilini. Su Twitter, il social in cui è più acceso il dibattito sul Gf Vip, c'è chi giura di aver sentito l'elogio di Fausto Leali a Benito Mussolini.

