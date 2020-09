MotoGP, Rossi: “Contento di avere una seconda gara a Misano, voglio lottare ancora per il podio” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il nove volte campione del mondo di MotoGP, Valentino Rossi, è pronto per vivere il Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento consecutivo sul tracciato di Misano: “Sono contento che abbiamo un’altra gara qui a Misano. La scorsa settimana sono stato vicino al podio, la gara è durata solo un giro di troppo. Abbiamo fatto molti giri ieri durante i test e abbiamo trovato qualcosa di positivo che forse può aiutarci in questo fine settimana ad essere più forti. voglio lottare ancora per il podio, ma il livello è molto alto. Faremo del nostro meglio”. Al termine dei test anche Maverick Vinales ha parlato dei miglioramenti della sua Yamaha: “La sensazione che ho avuto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il nove volte campione del mondo di, Valentino, è pronto per vivere il Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento consecutivo sul tracciato di: “Sono contento che abbiamo un’altraqui a. La scorsa settimana sono stato vicino al podio, laè durata solo un giro di troppo. Abbiamo fatto molti giri ieri durante i test e abbiamo trovato qualcosa di positivo che forse può aiutarci in questo fine settimana ad essere più forti.per il podio, ma il livello è molto alto. Faremo del nostro meglio”. Al termine dei test anche Maverick Vinales ha parlato dei miglioramenti della sua Yamaha: “La sensazione che ho avuto ...

