Moglie di un calciatore famoso guarita dal tumore: la fine di un incubo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questo articolo . E’ una gioia immensa quella che ha condiviso sui social con tutti i suoi fan e follower la Moglie di un calciatore famoso: è guarita dal tumore. E’ una vera e propria gioia immensa quella che sta vivendo in queste ore Claudia Lai, la Moglie di Radja Naingollan, calciatore di proprietà dell’Inter che è rientrato … Leggi su youmovies (Di mercoledì 16 settembre 2020) Questo articolo . E’ una gioia immensa quella che ha condiviso sui social con tutti i suoi fan e follower ladi un: èdal. E’ una vera e propria gioia immensa quella che sta vivendo in queste ore Claudia Lai, ladi Radja Naingollan,di proprietà dell’Inter che è rientrato …

mgianfreda68 : @GassmanGassmann Ho letto però che la moglie del calciatore in questione sarebbe di origine italiana, quindi, al di… - CalcioWeb : #Juventus, non solo #Ronaldo: un altro calciatore convola a nozze, la proposta alla moglie - - Om7018 : @KillerJoe67 A me piace di più la moglie di Dzeko, ma i gusti sono gusti ????????. Come calciatore mi piacerebbe venisse alla juve - LKaganovich2970 : RT @marzia38580873: @QRambo29 @LKaganovich2970 Avevo una cara amica moglie di un ex calciatore molto famoso negli anni 90. Ricordo nel 2001… - marzia38580873 : @QRambo29 @LKaganovich2970 Avevo una cara amica moglie di un ex calciatore molto famoso negli anni 90. Ricordo nel… -