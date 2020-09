Lloyd mura polemiche e insulti "Diventare mamma sarà fantastico"

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La giocatrice di Casalmaggiore rimasta incinta torna subito in Usa. "Ma forse mi rivedrete in campo"

piotr_lloyd : @stopcensurainfo Abbatere le mura di Vaticano !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Lloyd mura

Sport Mediaset

di Andrea Gussoni E’ andata in scena una suggestiva presentazione dei Campionati 20202021 di volley femminile ieri al Teatro Sociale di Bergamo. Ma a fare notizia è stata anche e soprattutto la succes ...Le emozioni di Carli Lloyd, palleggiatrice di Casalmaggiore che nelle scorse ore ha annunciato di essere incinta, sono poche e sincere. E nei suoi pensieri non c’è spazio per gli haters o quei pochi p ...