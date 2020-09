La Francia vieta i certificati di verginità, ma per alcuni medici "è una scelta sbagliata" (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Siamo decisamente contrari ai test di verginità. è una pratica barbara, arretrata e totalmente sessista”, ma capita di dover fornire a una giovane donna questo documento “per salvarle la vita e per proteggerla perché è indebolita, vulnerabile o minacciata”. E’ parte dell’appello pubblicato sul quotidiano Liberation da alcuni medici e ginecologi francesi, rivolto al governo che ha annunciato l’intenzione di voler vietare formalmente i certificati di verginità, imponendo sanzioni contro chi li rilascia. Nell’ambito di un importante disegno di legge introdotto in Francia durante lo scorso autunno sul separatismo religioso, il governo vuole infatti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Siamo decisamente contrari ai test di;.; una pratica barbara, arretrata e totalmente sessista”, ma capita di dover fornire a una giovane donna questo documento “per salvarle la vita e per proteggerla perché; indebolita, vulnerabile o minacciata”. E’ parte dell’appello pubblicato sul quotidiano Liberation dae ginecologi francesi, rivolto al governo che ha annunciato l’intenzione di volerre formalmente idi;, imponendo sanzioni contro chi li rilascia. Nell’ambito di un importante disegno di legge introdotto indurante lo scorso autunno sul separatismo religioso, il governo vuole infatti ...

