Internazionali | Travaglia | “Bello l’ottavo con Berrettini | giocherò per vincere”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Oggi è stata una partita, a livello di condizioni, molto diversa da quella vinta contro Fritz in serale. Mi sono dovuto adattare. Sono rimasto solido e ho puntato tutto al tie-break. Non avevo buone sensazioni fin dall’inizio, ho provato comunque a dargli. A livello tennistico, ho giocato meno bene, ma sono stato solido nei momenti importanti”. Così Stefanocommenta in conferenza la vittoria contro il croato Borna Coric, che l’ha portato agli ottavi di finale degliBNL d’Italia dove sfiderà l’altro azzurro Matteo. “E’ un derby. Matteo viene da un ottimo risultato a New York e sarà sicuramente un ottavo di finale da giocare fino alla fine. Bello giocare contro un italiano, ma una volta che si scende in campo si gioca per ...

Eurosport_IT : Dopo Travaglia e Berrettini, anche Sinner agli ottavi degli @InteBNLdItalia ?????? #IBI2020 | #EurosportTENNIS - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Berrettini non sbaglia: #Coria k.o. in due set, è agli ottavi contro Travaglia - sportface2016 : #Internazionali, #Travaglia: 'Bello l'ottavo con #Berrettini' - infoitsport : Internazionali di Roma: Travaglia si guadagna il derby con Berrettini. Paolini tradita dal servizio - SportRepubblica : Tennis, Internazionali: Sinner elimina Tsitsipas, derby Berrettini-Travaglia negli ottavi. Djokovic batte Caruso -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Travaglia

Jannik Sinner non smette di stupire. Il 19enne azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia battendo in tre set il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo e ...Berrettini e Travaglia si affronteranno agli ottavi. Caruso out contro Djokovic. Quant’è cresciuto in un anno Jannik Sinner! Nel 2019 è stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia a ...Un martedì bello, avvincente, quasi strappalacrime: un martedì roseo come da tanto non si vedeva per il tennis italiano. Ma c’è un però, un grosso però che è la conseguenza dei mesi di immobilismo in ...