“Il Covid? Nel 2019 ho avuto una polmonite peggiore”. Briatore parla dopo la guarigione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Flavio Briatore torna a parlare dopo la guarigione dal Covid-19. L’imprenditore, che ad agosto era risultato positivo al virus dopo un soggiorno in Sardegna, ha infatti postato un video su Instagram girato nella sua casa di Montecarlo. Qui ha fatto il punto della situazione dopo aver appreso della negatività del secondo tampone, che ne ha attestato la guarigione. Una polmonite peggiore Diversamente da Berlusconi, che ha dichiarato di essersela vista davvero brutta, per Briatore il decorso della malattia è stato tutto sommato tranquillo. «Non voglio minimizzare la malattia», ha spiegato, ma «lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Flaviotorna areladal-19. L’imprenditore, che ad agosto era risultato positivo al virusun soggiorno in Sardegna, ha infatti postato un video su Instagram girato nella sua casa di Montecarlo. Qui ha fatto il punto della situazioneaver appreso della negatività del secondo tampone, che ne ha attestato la. Unapeggiore Diversamente da Berlusconi, che ha dichiarato di essersela vista davvero brutta, peril decorso della malattia è stato tutto sommato tranquillo. «Non voglio minimizzare la malattia», ha spiegato, ma «lo scorso anno sono stato molto male, houna ...

