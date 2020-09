SCalciomercato : ? Nuovo arrivo in casa @acspezia. E' ufficiale Kevin #Agudelo ???? in prestito con diritto dal @GenoaCFC, centrocampi… - RaimondoDM : ???? Kevin #Agudelo allo #Spezia, è ufficiale: negli ultimi sei mesi alla #Fiorentina, arriva dal #Genoa in prestito… - sportli26181512 : Genoa, dal Sassuolo torna Goldaniga: ufficiale: Il difensore è di nuovo rossoblù con la formula del prestito con di… - SCalciomercato : ? Altre due operazioni del @GenoaCFC oggi scatenata. E' ufficialmente tornato in prestito il difensore centrale Edo… - Torrenapoli1 : UFFICIALIZZATI - #Badelj e #Melegoni (Atalanta) al #Genoa - #BorjaValero alla #Fiorentina - La punta #Males (19) a… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa dal

Corriere dello Sport.it

L’Inter vuole riacquistare Andrea Pinamonti dal Genoa: l’agente Mino Raiola in sede nerazzurra per discutere dell’attaccante – VIDEO Mino Raiola ha raggiunto questo pomeriggio la sede dell’Inter per p ...Un passaggio breve, senza lasciare traccia. Finisce qui l’avventura di Kevin Agudelo con la maglia della Fiorentina. Come comunicato dalla società viola sui propri canali social, il giocatore torna al ...“Su Pinamonti stiamo lavorando con l’Inter, ma non è semplice. Non credo ci sarà una svolta in fretta per la trattativa. Io cerco di lavorare, posso capire che qualcuno pensava fossimo in una fase di ...