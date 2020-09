Covid | record di contagi a Malta | “Situazione grave” Virus arrivato nelle case di riposo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono aumentati da metà agosto i casi dio da corona, dove ora la sovrintendente per la salute pubblica, Charmaine Gauci, per la prima volta ha parlato di “situazione grave”, secondo quanto riportato dal Times of, perché ilè entrato in alcuneper anziani. Ma soprattutto sono sempre di più i ‘casi isolati’, segno che il contenimento non funziona.ultime 24 ore è stato toccato un nuovoassoluto, con 106 positivi su 2.470 test in una popolazione di appena mezzo milione di abitanti (1/120 dell’Italia). I due principali sindacati degli insegnanti (Mtu e Upe) hanno chiesto il rinvio della riapertura fisica delle scuole prevista per il 28 ...