Coronavirus | Fiumicino è l’aeroporto più sicuro | tamponi drive in per 130 auto alla volta

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Chi lo avrebbe detto qualche settimana fa? Eppure è l’Italia, e in particolare lo scalo di Roma, ad avere ottenuto la certificazione Skytrax Covid-19. Tradotto: l’aeroporto diè il primo al mondo a ricevere le 5 stelle per le misure di controllo e di sicurezza contro il. Sanificazionimatiche Skytrax è un’organizzazione britannica di valutazione delle compagnie aeree e degli aeroporti in tutto il mondo. L’esame su– il Leonardo da Vinci di Adr-Aeroporti di Roma – ha riguardato numerose superfici dell’infrastruttura. Vale a dire: sedute, ascensori e scale mobili. Gli analisti di Skytrax hanno apprezzato in modo particolare le sanificazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino

Pandemia Covid-19, l’aeroporto di Roma Fiumicino è il più sicuro al mondo. Aeroporto di Roma Fiumicino, passeggeri in fila per il test per il Covid-19 (ALBERTO PIZZOLI/AFP via ) Ottime notizie per l’a ...Alitalia avvia - a partire da oggi e per un mese - la fase sperimentale per i voli definiti "COVID-TESTED" sulla tratta Roma Fiumicino - Milano Linate, l'unica possibile dal Lazio alla Lombardia visto ...Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi. Da domani presso l’aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano ‘COVID Free’, iniziativa in co ...