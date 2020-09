Come rispondere con un fumetto durante una videochiamata (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stickers a forma di fumetti per intervenire a microfono spento nelle videoconferenze (immagine: Cameron Hunter)Se le videoconferenze sembrano tutte uguali e si sente la necessità di una novità un po’ fuori dagli schemi, esiste un plug-in per Zoom, Slack e Skype e Google Meet che aggiunge degli stickers a fumetti quando si esegue un determinato gesto. In questo modo sarà possibile interagire con la videochiamata, attirando l’attenzione degli atri partecipanti, anche se il microfono è disattivato. L’idea arriva dall’ingegnere di Netflix Cameron Hunter che ha creato Meeting Gestures. Se con la mano si esegue un gesto di saluto ondeggiandola da destra a sinistra compare un fumetto con la scritta “Hello”. Il pollice in su fa comparire il balloon con scritto “Yes”. Un ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020) Stickers a forma di fumetti per intervenire a microfono spento nelle videoconferenze (immagine: Cameron Hunter)Se le videoconferenze sembrano tutte uguali e si sente la necessità di una novità un po’ fuori dagli schemi, esiste un plug-in per Zoom, Slack e Skype e Google Meet che aggiunge degli stickers a fumetti quando si esegue un determinato gesto. In questo modo sarà possibile interagire con la, attirando l’attenzione degli atri partecipanti, anche se il microfono è disattivato. L’idea arriva dall’ingegnere di Netflix Cameron Hunter che ha creato Meeting Gestures. Se con la mano si esegue un gesto di saluto ondeggiandola da destra a sinistra compare uncon la scritta “Hello”. Il pollice in su fa comparire il balloon con scritto “Yes”. Un ...

