Calciomercato Inter, per Nainggolan spunta un top club: le ultime (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nonostante si sia arenata la trattativa con il Cagliari, in questa sessione di Calciomercato l’Inter potrebbe comunque cedere Nainggolan: sul belga c’è un top club Radja Nainggolan, dopo il prestito… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nonostante si sia arenata la trattativa con il Cagliari, in questa sessione dil’potrebbe comunque cedere: sul belga c’è un topRadja, dopo il prestito… L'articolo proviene da .

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #Lautaro, incontro in sede agenti @Inter: nuovo appuntamento a fine mercato per il rinnovo @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Godin - #Cagliari, domani può essere il giorno giusto per chiudere - IoCiara_90 : RT @Eurosport_IT: E anche oggi 'Vidal all'Inter nelle prossime 48 ore...' ??????? Prossimamente a?l? ?c?i?n?e?m?a? all'Inter ??? ?? #CalcioMe… - fcin1908it : Gds - Inter, smentito Llorente. Nel contratto di Pinamonti c'è scritto che... - -