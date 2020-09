Bonifazi per sostituire Kumbulla – L’idea dell’Hellas Verona (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Hellas Verona si muove rapidamente per trovare il sostituto di Marash Kumbulla. L’idea è quella di andare a prendere Kevin Bonifazi dalla SPAL. Il giocatore è evidentemente sottostimato in Serie B e il suo ritorno in Serie A viene dato dalla società estense come un fatto scontato fin dalla retrocessione. Ma il problema è sempre stato avere un’offerta adeguata al valore del giocatore e alla spesa effettuata solo una stagione prima per prelevarlo dal Torino. Bonifazi per sostituire Kumbulla – L’idea dell’Hellas Verona Kevin Bonifazi è il calciatore identificato dall’area tecnica dell’Hellas Verona e da Ivan Juric per sostituire Marash ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’Hellassi muove rapidamente per trovare il sostituto di Marash. L’idea è quella di andare a prendere Kevindalla SPAL. Il giocatore è evidentemente sottostimato in Serie B e il suo ritorno in Serie A viene dato dalla società estense come un fatto scontato fin dalla retrocessione. Ma il problema è sempre stato avere un’offerta adeguata al valore del giocatore e alla spesa effettuata solo una stagione prima per prelevarlo dal Torino.per– L’idea dell’HellasKevinè il calciatore identificato dall’area tecnica dell’Hellase da Ivan Juric perMarash ...

Sembra concreta un’ipotesi di scambio tra la Fiorentina e la SPAL. In ballo due difensori in cerca di spazio Concetti semplici ma chiarissimi quelli spiegati ieri da Rocco Commisso. Ma che profumano d ...

L’Hellas Verona ha messo gli occhi su Kevin Bonifazi per sostituire il partente Marash Kumbulla in vista della prossima stagione. Il difensore albanese è in procinto di trasferirsi alla Roma. Come rip ...

Possibili novità per il mercato della Fiorentina dal Centro Sportivo Davide Astori. In visita alla società gigliata infatti è arrivato il ds della SPAL, Giorgio Zamuner. I nomi sui quali è possibile s ...

