Attacchi beceri ad Altero Matteoli per l’intitolazione di una via a Lucca | disinformazione e cattiveria

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la risposta di Cristina Gimignani, scrittrice e giornalista, all'articolo con cui la "Gazzetta di Lucca" ha demolito prima l'idea di una via intitolata ad Altero Matteoli ; poi tutto il suo percorso politico. "I Lucchesi non hanno motivi particolari per rammentarlo con un odonimo cittadino", si legge. Gli rinfreschiamo la memoria Polemiche incresciose, hanno accompagnato la proposta del consigliere comunale Marco Martinelli per l'intitolazione di una via ad Altero Matteoli, da sempre candidato nella zona di Lucca. Il potere è una meteora, che passa e va. La storia è una verità che resta. Ho scelto queste colonne per parlare di Altero Matteoli, ...

