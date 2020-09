Amedeo tradimento architettato | Sofia umiliata a Temptation Island (Di mercoledì 16 settembre 2020) È stata presentata la nuova coppia e da subito sono stati chiari i problemi tra Sofia e Amedeo a Temptation Island. I due sono fidanzati da circa 11 anni e nonostante questo non convivono e da parte di lui non vi è neanche la possibilità di provarci, dal suo canto lei ha 30 anni ha bisogno di certezze e ha voglia di costruirsi una famiglia. Amedeo non è più convinto del suo sentimento verso la sua ragazza, e sembrerebbe nascondere qualcosa visto che Sofia la scorsa estate ha scoperto una lettera destinata ad un’altra ragazza a casa del suo fidanzato. Lui si è giustificato dicendo che non era sua, ma bensì di un suo amico e lui aveva solo il compito di recapitarla alla ragazza in questione. Amedeo ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 settembre 2020) È stata presentata la nuova coppia e da subito sono stati chiari i problemi tra. I due sono fidanzati da circa 11 anni e nonostante questo non convivono e da parte di lui non vi è neanche la possibilità di provarci, dal suo canto lei ha 30 anni ha bisogno di certezze e ha voglia di costruirsi una famiglia.non è più convinto del suo sentimento verso la sua ragazza, e sembrerebbe nascondere qualcosa visto chela scorsa estate ha scoperto una lettera destinata ad un’altra ragazza a casa del suo fidanzato. Lui si è giustificato dicendo che non era sua, ma bensì di un suo amico e lui aveva solo il compito di recapitarla alla ragazza in questione....

