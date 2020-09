Vasco Rossi, dal Roxy bar alle bacche di goji (Di martedì 15 settembre 2020) Nicola Porro Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Vasco-Rossi-dal-Roxy-bar-alle-bacche-di-goji/Vasco, dal Roxy baralle bacche di goji Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Nicola Porro Url redirect: https://www.nicolaporro.it/-dal--bar--di-, dalbardi

NicolaPorro : La zia di #Willy strumentalizza in modo ignobile la sua morte. #Bechis, spulciando nei progetti del #Recoveryfund, … - repubblica : Vasco Rossi e la foto sui social: 'La scuola è l'unico ponte per aggrapparsi al futuro' [aggiornamento delle 16:58] - GestMagda : RT @SaraSer62735405: Ho guardato dentro un'emozione e ci ho visto tanto amore. Vasco Rossi - ricrrooll : RT @laura_maffi: Vasco Rossi risponde agli attacchi di Nicola Porro - opbuckdharma : RT @NicolaPorro: ?? #VascoRossi s'è arrabbiato con @MaxDelPapa ('psicopatico', 'povero pirla') e con me (Nicola 'Perro'). Ma in fondo, è meg… -