Ufficiale: Dragus è del Crotone (Di martedì 15 settembre 2020) Prestito con diritto di riscatto per il nuovo arrivato in casa Crotone. Si tratta di Denis Dragus, attaccante proveniente dallo Standard Liegi. Questo il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dallo Standard Liegi, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Dragus. Denis è nato a Bucarest (Romania) il 6 luglio 1999 e ha fatto l’esordio tra i professionisti a soli 16 anni con il Viitorul Constanța squadra con la quale ha vinto Coppa e Supercoppa di Romania. Nella passata stagione l’esperienza allo Standard Liegi e vanta anche 2 presenze con la sua Nazionale con esordio datato 10 settembre 2018, a 19 anni, contro la Serbia. Attaccante di prospettiva e dal talento cristallino, la scorsa estate è stato ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Prestito con diritto di riscatto per il nuovo arrivato in casa. Si tratta di Denis, attaccante proveniente dallo Standard Liegi. Questo il comunicato: “Il Football Clubcomunica di aver acquisito dallo Standard Liegi, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis. Denis è nato a Bucarest (Romania) il 6 luglio 1999 e ha fatto l’esordio tra i professionisti a soli 16 anni con il Viitorul Constanța squadra con la quale ha vinto Coppa e Supercoppa di Romania. Nella passata stagione l’esperienza allo Standard Liegi e vanta anche 2 presenze con la sua Nazionale con esordio datato 10 settembre 2018, a 19 anni, contro la Serbia. Attaccante di prospettiva e dal talento cristallino, la scorsa estate è stato ...

TMit_news : Crotone: ufficiale l'arrivo di Dragus, è l'acquisto numero sette - SCalciomercato : ? UFFICIALE: Il #Crotone non si ferma e annuncia un nuovo acquisto, Denis #Dragus, attaccante centrale romeno di 21… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Crotone, preso Dragus in prestito con diritto di riscatto dallo Standard Liegi - HyboriaLeague : RT @enzolampard: UFFICIALE: Denis #Dragus è il nuovo attaccante del #Crotone arriva in prestito con diritto di riscatto #Calciomercato - enzolampard : UFFICIALE: Denis #Dragus è il nuovo attaccante del #Crotone arriva in prestito con diritto di riscatto #Calciomercato -