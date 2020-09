Toti e la propaganda sui bambini di prima elementare senza banchi a Genova

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 15 settembre 2020) A Giovanni, presidente di centrodestra della Liguria, in corsa domenica prossima per la riconferma a governatore, l’assist fornitogli dall’ingenuità di una maestra della scuola“Maria Mazzini” dinon deve essere sembrato vero. La foto didiseduti per terra che disegnano con i figli poggiati sulle sedie perché in classe non ci sonoera un’occasione fin troppo ghiotta per l’ex forzista per non sferrare un attacco alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel giorno in cui in tredici regioni gli istituti scolastici hanno riaperto per 5,6 milioni di studenti.e la storia deidi...