Solo 6 classi elementari restano fuori | ma le cattedre vuote sono 5 016

matteosalvinimi : #Salvini: Oggi Corriere denuncia mancanza di 60mila insegnanti. Parlamentare PD dice che governo ha fatto errori pe… - jo_shardan : @GiorgiaMeloni Quando eri al governo hai creato classi pollaio e tagliato 7 miliardi di fondi alle scuole.. solo gl… - backto94s : @choosethelifee guarda io spero veramente che chiudano perché fare scuola in condizioni del genere diventa super ri… - RobSmi7h : RT @Guli__1979: Scuola: educazione fisica si potrà fare solo all'aperto. Tranne per le classi più fortunate dove il tetto è già crollato og… - CanesiCarlo : @ritadallachiesa Moltissime classi sono senza banchi ...non solo li ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Solo classi

TargatoCn.it

In coincidenza con il ritorno in classe di 5,6 milioni di alunni, alcuni casi di positività al Coronavirus erano praticamente scontati. A dirlo erano stati anche il premier Giuseppe Conte – che ha pro ...Lettera150, il think tank a cui aderiscono circa 250 accademici di diverse discipline, ha elaborato un decalogo per la ripresa in sicurezza, dalla misurazione della temperatura da farsi anche a scuola ...Il primo giorno di scuola è arrivato. Sono oltre 45mila gli studenti per i quali da oggi ha preso il via l'anno scolastico 2020-21, quello del "post Covid", della quarantena, del lockdown, della didat ...